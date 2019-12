¿Tienes muchos libros sin usar?

No cabe duda alguna de que todos en algún momento comenzamos a comprar libros por diversas razones. A veces sencillamente porque es algo que nos solicitan para complementar nuestros estudios. Mientras que en otras ocasiones hay ejemplares que realmente se ven interesantes y se decide invertir para dedicar un tiempo a la literatura. Lo cierto es que con el pasar de los años de alguna forma estos libros caen en un estado de abandono. Por el simple hecho de que ya no son utilizados con la misma frecuencia o con ninguna clase de frecuencia. Y realmente es lamentable que este tipo de casos continúen ocurriendo cuando hay tantas personas en todo el mundo que no tienen la posibilidad de adquirir uno de estos libros y realmente les podría sacar más provecho. Ya que precisamente por el hecho de que ya no le vayas a dar más no quiere decir que tengan que quedarse en un lugar aislado recolectando polvo.

He aquí cuando muchos deciden donar libros online de tal manera que así desocupan un espacio en la casa el cual no le darán más uso. Además ofrecen la oportunidad a otras personas el tener un excelente ejemplar en sus manos de tal forma que aproveche su tiempo libre en algo realmente productivo como lo es la literatura. Por otra parte cabe destacar el hecho de que existen numerosas organizaciones online como por ejemplo donarlibros.es que se encargan de recibir estas donaciones, dárselas a quienes la necesiten y vender otra parte para colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer. Como veras el donar un libro puede tener un gran valor. Ya que gracias a este simple gesto puedes ayudar a muchas personas. Y si cada vez fuesen más las personas dispuestas a ayudar al prójimo, definitivamente viviríamos en un mundo lleno de pan y armonía.